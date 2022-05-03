Швеция решила вернуть посольство в Киев

Шведское посольство возобновит работу в столице Украины после вынужденной эвакуации в феврале, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Глава МИД страны Анн Линде анонсировала возвращение персонала дипломатического представительства Швеции. Миссия заработает 4 мая после временного закрытия два месяца тому назад.

"Спасибо послу Тобиасу Тыбергу и команде за ваш тяжелый труд, и Польше за наш временный прием. Швеция будет продолжать поддерживать Украину и совет, что дипломатическое присутствие вернется туда, где и должно быть" , – написала министр.