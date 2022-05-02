Журналист: украинские военные сегодня завершат обучение с гаубицами в США
В США 200 украинских военных уже де конца сегодняшнего дня закончат обучение обращению с гаубичной артиллерией M777, которые массово поставляются в Украину в рамках международной помощи, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Об этом заявил журналиста Джека Детч.
Украинские специалисты в Соединенных Штатах также продолжают проходить недельный курс подготовки по боевому применению американских ударных беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost.