Журналист: украинские военные сегодня завершат обучение с гаубицами в США

В США 200 украинских военных уже де конца сегодняшнего дня закончат обучение обращению с гаубичной артиллерией M777, которые массово поставляются в Украину в рамках международной помощи, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил журналиста Джека Детч.

Украинские специалисты в Соединенных Штатах также продолжают проходить недельный курс подготовки по боевому применению американских ударных беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost.