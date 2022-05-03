НБУ: ликвидность банков с начала войны выросла на 72 млрд

В Украине ликвидность банковской системы с начала полномасштабного вторжения РФ выросла до более 230 миллиардов гривен, увеличившись за эти 68 дней войны на 72 миллиарда гривен, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко в Facebook.

Он отметил, что несмотря на боевые действия, банки в нашей стране работают стабильно уже третий месяц.

"Мы вошли в этот шторм крепкими - имея высокоразвитую финансовую систему, действенную монетарную политику, доверие к банковской системе и четкий план действий. Сегодня банковская система остается высоколиквидной" , - рассказал глава НБУ.

Так, по данным регулятора, ликвидность банков с начала введения военного положения выросла на 72 миллиарда гривен.

"76% отделений системно принципиальных банков работают, их количество растет, оттока средств не произошло, напротив, наблюдается прирост в системе" , - сообщил Шевченко.

Вклады населения в национальной валюте (гривне) с 24 февраля по 29 апреля выросли на 20%, и составили 85 миллиардов.