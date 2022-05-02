Кулеба: Украина всегда будет помнить, что сделала для нее Словакия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Словакию за оказанную помощь во время российской агрессии и заявил, что Украина никогда не забудет это, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

"Украина всегда будет помнить, что сделали для нас наши словацкие друзья. Теплый прием для украинцев, спасающихся от войны, гуманитарная помощь, поставки оружия, поддержка предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и разрешения беспошлинного экспорта в ЕС. Нам повезло, что Словакия является нашим соседом" , - заявил Кулеба.