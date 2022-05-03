Пентагон: у США нет данных о помощи Китая РФ в войне против Украины

В Пентагоне заявили, что не видели свидетельств отправки вооружений в РФ из других государств или попыток России получить такую помощь, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретаря Пентагона Джон Кирби.

"Я не видел никаких свидетельств того, что они получали внешнюю военную помощь от третьих стран. Я просто не видел никаких признаков того, что они пытаются использовать внешние источники в других правительствах или других государствах" , — сказал представитель Пентагона.

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер также заявил, что американская сторона в настоящее время не видит, чтобы Китай оказывал России помощь на Украине.