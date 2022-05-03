Словакия будет настаивать на освобождении от нефтяного эмбарго – министр
Словакия не готова полностью отказаться от закупок российской нефти уже сейчас. Правительство страны будет настаивать на том, чтобы Европейский Союз освободил ее от эмбарго на энергоносители РФ, которое может быть принято уже в ближайшее время, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Об этом заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик на встрече с коллегами по ЕС в Брюсселе.
Согласно информации издания Aktuality, Сулик подчеркнул, что Словакия на 100% зависит от российского экспорта, поэтому не может поддержать других партнеров, которые прямо сейчас готовы отказаться от нефти и газа из РФ.
"Для нас это очень важный момент. Мы не можем так быстро адаптироваться к переработке более легкой нефти. Тяжелая российская нефть перерабатывается в "Словнефть". Подготовка замены займет несколько лет, поэтому я обязательно буду настаивать на исключении для нашей страны", - заявил Сулик.