В Госдепе видят мало признаков результативности переговоров РФ и Украины

США видят мало признаков того, что переговоры между Россией и Украиной "проходят плодотворно", поскольку война идет уже третий месяц, заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле, пишет Владимир Костырин, Голос Америки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе почти два часа беседовал в Москве с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а в четверг посетил Украину.

Шолле подчеркнул, что госсекретарь США Энтони Блинкен говорил с Гутерришем перед его поездкой в Москву и Киев и что США с нетерпением ждут доклада главы ООН по итогам этой поездки, чтобы понять, есть ли путь к миру.

"Мы поддерживаем очень тесный контакт с генеральным секретарем на протяжении всего этого кризиса. У госсекретаря Блинкена была возможность поговорить с ним по телефону перед его поездкой в Москву и Украину. Я не уверен, говорили ли с ним коллеги, поскольку госсекретарь (Блинкен, - ред.) еще не говорил.