В Пентагоне оценили прогресс армии РФ на востоке Украины

В министерстве обороны США оценили прогресс российской армии при продолжающемся наступлении на востоке Украины как минимальный, и отметили, что командование ВС РФ не смогло полностью решить проблемы, с которыми сталкивалось в начале вторжения, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Мы по-прежнему видим минимальный, в лучшем случае, прогресс россиян на Донбассе. У них были небольшие успехи к востоку от Изюма и Попасной в Луганской области. Но то, что мы увидели в Попасной, мало чем отличается от того, что мы видели в других селах на Донбассе" , - рассказал чиновник Минобороны США журналистам.

Так, пояснил он, армия РФ зайдет в населенные пункты, затем объявит о победе, а после - выведет свои войска "только для того, чтобы позволить" бойцам ВСУ вернуть их.

"Так что за последние пару дней было много возвратов и повторений, так что я бы сказал - в лучшем случае, минимальный прогресс на Донбассе" , - говорят в Пентагоне.

Представитель Минобороны США отметил, что российские войска, несмотря на все уроки, которые они пытаются усвоить, все еще страдают от плохого командования и контроля, низкого морального духа во многих подразделениях, и "далеко не идеальной логистики".

"Они до сих пор не решили все свои проблемы с логистикой, и, откровенно говоря, есть риск и неприятие жертв, которые мы продолжаем наблюдать у россиян и сейчас, не только в воздухе, но и на земле. Так что очень, очень осторожно... очень неравномерно они работают на земле, а в некоторых случаях, откровенно говоря, лучшим словом для описания этого было бы анемия" , - сказал чиновник Пентагона.

В американском оборонном ведомстве также отметили, что украинские военные в ходе контрнаступления оттеснили войска РФ от Харькова на 40 километров. Что касается южного направления, тот там тоже не фиксируются существенные изменения для РФ, а Мариуполь продолжает подвергаться вражеским ударам с воздуха.