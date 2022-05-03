Шольц признал, что не едет в Киев из-за Штайнмайера
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом, ссылаясь на Tagesschau, сообщает Европейская правда.
Канцлер Олаф Шольц в течение недель критиковал за его действия во время войны в Украине. После недель колебания по поставкам тяжелого вооружения на прошлой неделе произошел разворот, и было положительное решение по поставкам зенитных танков.
Существует также критика, что в отличие от многих других западных руководителей он еще не приехал в Киев, чтобы показать свою поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.
На вопрос, когда он поедет в украинскую столицу, канцлер сказал, что все еще считает
"достаточно беспрецедентным событием", что федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер
"был исключен".
"Это мешает делу", – сказал Шольц.
Шольц отметил, что нельзя сказать такой стране, как Германия,
"оказывающая столько финансовой помощи, столько военной помощи, которая нужна, когда речь идет о гарантиях безопасности, которые важны для Украины в будущем", что
"президент не может приехать".
Он не возразил, когда заместитель главного редактора ZDF Беттина Шаустен, бравшая у него интервью, заметила, что
"первым в Киев должен поехать президент, а потом, пожалуй, и вы поедете".