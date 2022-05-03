Британская разведка: армия РФ значительно ослабла

В результате вторжения в Украину российская армия сейчас гораздо слабее, как материально, так и концептуально.﻿ Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает Европейская правда.

Как отмечается, за период с 2005 по 2018 год оборонный бюджет России увеличился примерно вдвое за счет инвестиций в несколько высококачественных воздушных, наземных и морских средств. С 2008 года это лежало в основе масштабной программы военной модернизации.

"Однако модернизация ее физического оборудования не позволила России доминировать в Украине. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численную мощь в решающее преимущество" , - отмечает британская разведка.