Британская разведка: армия РФ значительно ослабла
В результате вторжения в Украину российская армия сейчас гораздо слабее, как материально, так и концептуально. Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает Европейская правда.
Как отмечается, за период с 2005 по 2018 год оборонный бюджет России увеличился примерно вдвое за счет инвестиций в несколько высококачественных воздушных, наземных и морских средств. С 2008 года это лежало в основе масштабной программы военной модернизации.
"Однако модернизация ее физического оборудования не позволила России доминировать в Украине. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении не позволили ей превратить численную мощь в решающее преимущество", - отмечает британская разведка.
"Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате ее вторжения в Украину. Восстановление будет затруднено из-за санкций. Это окажет длительное влияние на способность России развертывать обычную военную силу", - говорится в обзоре.