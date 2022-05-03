Белый дом: Байден хочет посетить Украину, но пока таких планов нет

Белый дом пока не планирует визит в Украину президента США Джо Байдена, несмотря на его желание совершить такую поездку, сообщает Новое время.

Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Пока планов нет, и, очевидно, мы продолжим оценку… Как вы знаете, наша цель — снова открыть посольство, чтобы наши дипломаты вернулись туда, не просто ездили туда-сюда, а присутствовали в стране. И я знаю, что президент хотел бы посетить Украину, но на данный момент таких планов в работе нет" , — заявила она.

Ранее Украину с визитом посещали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Также в Киев приезжала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.