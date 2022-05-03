Офис генпрокурора: с начала вторжения РФ погибли 220 детей

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине погибли 220 детей, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора со ссылкой на данные ювенальных прокуроров.

"Более 626 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации. По официальным данным, 220 детей погибли и более 406 получили ранения" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти данные не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 115, Харьковской - 95, Черниговской - 68, Херсонской - 45, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, Житомирской - 15, в г. Киеве – 16.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждены 1 тыс. 584 учебных заведения. При этом 118 из них полностью разрушены.