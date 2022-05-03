Братчук: угроза ракетных ударов по Одессе остается высокой

В Одессе в ночь на 3 мая не было вражеских обстрелов, но остается слишком высокой угроза ракетных ударов российских войск по городу с моря и Крыма. Об этом рассказал официальный представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает Укринформ.

«Ночь в Одессе прошла без обстрелов, а удлиненный комендантский час – без грубых нарушений. В то же время, остается очень высокой угроза ракетных ударов как из территории временно оккупированного Крыма, так и со стороны российских кораблей. Враг также пытается проводить воздушную разведку, но несёт значительные потери» , - отметил Братчук.

По его словам, силы обороны Одесской области удерживают позиции и отслеживают развитие ситуации на территории непризнанного Приднестровья.

Со своей стороны представитель оперативного командования «Юг» Владислав Назаров уточнил, что враг продолжил 2 мая «разрушение моста через Днестровский лиман, ударив по нему крылатыми ракетами «Яхонт». А с оккупированного Крыма ракетой «Оникс», выпущенной из комплекса «Бастион», разрушил жилой дом в Одессе. 15-летний ребенок погиб, ещё одного несовершеннолетнего ребенка с ранением доставили в больницу».

Полковник Назаров добавил, что корабельная группировка оккупантов продолжает маневрирование в северо-западной части моря и несёт угрозу ракетных ударов по югу Украины.

В мэрии Одессы сообщили, что после ликвидации пожара в жилом здании вследствие вчерашнего ракетного удара врага на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУ НП в области.