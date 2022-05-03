Папа Римский готов встретится с Путиным для прекращения войны в Украине
Папа Римский Франциск заявил, что он готов приехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако Кремль не отвечает на запрос Ватикана, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Об этом он заявил в интервью изданию Corriere Della Sera.
Он сообщил, что в первый день войны позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Позже понтифик попросил передать Путину, что он готов приехать в Россию.
"Я попросил кардинала Паролина, после двадцати дней войны, передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву. Разумеется, кремлевскому лидеру было необходимо предоставить несколько окон. Мы еще не получили ответа и продолжаем настаивать, хотя я опасаюсь, что Путин не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время", - заявил Папа Римский.
Ранее Папа Римский Франциск раскритиковал Россию за "варварски разрушенный" Мариуполь в ходе полномасштабного вторжения в Украину.