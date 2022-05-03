Bloomberg: ЕС планирует активизировать сотрудничество с Африкой для замены газа из РФ

ЕС намерен активизировать сотрудничество с африканскими странами, чтобы сократить зависимость от российского газа на две трети до конца 2022 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект внешней энергетической стратегии ЕС, с которым ознакомилось агентство.

Отмечается, что документ должен быть принят в этом месяце как часть пакета по реализации плана блока по сокращению энергетической зависимости от Москвы.

Страны Африки, в частности в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, обладают значительным потенциалом для сжиженного природного газа (LNG), говорится в проекте стратегии ЕС.

"ЕС хочет отказаться от своего крупнейшего поставщика после того, как президент Владимир Путин вторгся в Украину.

Проект энергетической стратегии также имеет целью подготовить регион к импорту 10 млн тонн возобновляемого водорода к 2030 году, чтобы помочь заменить газ из России, согласно Зеленому соглашению ЕС об отказе от ископаемого топлива и достижении климатической нейтральности к середине века" , - пишет Bloomberg.

Кроме того, план предусматривает увеличение в 2022 году LNG-импорта на 50 млрд кубометров.

А также – увеличение поставок трубопроводного газа не из России на 10 млрд кубометров, что потребует налаживания отношений с традиционными поставщиками на новой основе и расширения торговли с новыми поставщиками.

Также среди шагов в проекте стратегии для замещения российского импорта: