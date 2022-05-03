NetBlocks: РФ отключила Херсонщину от украинского интернета

Россия отключила Херсонскую область от украинского интернета, перенаправив интернет-трафик региона через свою инфраструктуру связи, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в сообщении британской IT-компания NetBlocks.

Сообщается, что компания в субботу зафиксировала факт полного отключения региона от украинских провайдеров. Соединение было восстановлено через несколько часов, но оказалось, что трафик теперь идет через Россию.

"Соединение в сети было маршрутизировано через российскую, а не украинскую телекоммуникационную инфраструктуру, так что, вероятно, подпадает под действие регуляций, слежения и цензуры" , – говорится на сайте NetBlocks.

По мнению Минобороны Великобритании, действия России в регионе "вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние на Херсон в течение длительного периода".