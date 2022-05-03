Ким: российские войска обстреляли Николаевскую область

Сегодня, 3 мая, российские войска обстреляли Николаевскую область. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"По обстановке в области. Относительно спокойно. Два обстрела, которые были, без жертв. Сейчас еще прилетело в один район за городом, буду узнавать что там" , - рассказал он.

Больше деталей о сегодняшнем обстреле Ким не сообщил.