Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях армии РФ

Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях армии РФ
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – около 24200 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1062 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед,
  • артиллерийских систем – 475 (+16) ед,
  • РСЗО - 162 (+10) ед,
  • средств ПВО – 80 (+0) ед,
  • самолетов – 194 (+0) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1843 (+19) ед,
  • кораблей /катеров - 10 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20),
  • специальной техники - 38 (+0),
  • крылатых ракет – 84 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Данные уточняются.

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