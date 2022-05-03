Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях армии РФ
Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 мая ориентировочно составили:
- личного состава – около 24200 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1062 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед,
- артиллерийских систем – 475 (+16) ед,
- РСЗО - 162 (+10) ед,
- средств ПВО – 80 (+0) ед,
- самолетов – 194 (+0) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1843 (+19) ед,
- кораблей /катеров - 10 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20),
- специальной техники - 38 (+0),
- крылатых ракет – 84 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.
Данные уточняются.