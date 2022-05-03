Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях армии РФ

Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 24200 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1062 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед,

артиллерийских систем – 475 (+16) ед,

РСЗО - 162 (+10) ед,

средств ПВО – 80 (+0) ед,

самолетов – 194 (+0) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1843 (+19) ед,

кораблей /катеров - 10 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20),

специальной техники - 38 (+0),

крылатых ракет – 84 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Данные уточняются.