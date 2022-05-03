Синегубов: за минувшие сутки войска РФ нанесли по Харькову два удара

За минувшие сутки оккупационные войска нанесли по Харькову два удара из реактивных систем залпового огня и совершили один артиллерийский обстрел. От огня пострадали гражданские объекты в Северной Салтовке, сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Харьковском районе из-за утренних обстрелов возник пожар на одном из предприятий. Фабрика на период военного положения не работала, помещения потерпели значительные разрушения. К сожалению, погиб 46-летний работник, который на время обстрелов находился на территории" , - говорится в сообщении.

В течение суток войска РФ обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи, Чугуев.

За сутки в Харьковской области 3 раненых: Харьков - 2 человека, Чугуевский район - 1 человек. Также медики оказывают помощь жителям населенных пунктов, освобожденных от оккупантов.

"Активные боевые действия продолжаются на Изюмском направлении. Поддерживаем наши ВСУ, они мужественно обороняют позиции и не пропускают врага, предпринимающего постоянные попытки атак" , - сообщил Синегубов.

Областной гуманитарный штаб доставляет помощь в пункты выдачи в Харькове и общин области, за сутки передали более 57 тонн продуктов питания.

Коммунальные службы области ежедневно продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру.