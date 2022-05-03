Посол Украины раскритиковал Шольца за отказ приехать в Киев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за его нежелания посетить Украину, сообщает Spiegel.

До этого, 2 мая, глава немецкого правительства заявил, что не приезжает в Киев из-за того, что в апреле украинские власти отказались принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Играть в обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному. Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", — отметил Мельник.

При этом он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский будет рад принять Шольца в Киеве.