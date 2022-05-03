Россия обвинила Израиль в поддержке "неонацистского режима" в Киеве
Министерство иностранных дел России обвинило правительство Израиля в поддержке "неонацистского режима" в Киеве, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.
"Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве", - говорится в сообщении.
Ранее в интервью итальянской телекомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров упомянул о еврейских корнях Владимира Зеленского и сравнил его с Адольфом Гитлером.
Позже в Офисе президента назвали это заявление пещерным антисемитизмом.
Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что своими словами Лавров показал глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит.