Премьер-министр Италии раскритиковал телеканал за интервью с Лавровым

Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал программу итальянского телеканала Rete4, во время которой министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "самыми ярыми антисемитами" самих евреев и сравнил президента Украины Владимира Зеленского с немецким диктатором Адольфом Гитлером, сообщает Deutsche Welle.

Программа была заявлена как интервью с главой российского МИДа, а стала "сеансом политической агитации", сказал итальянский премьер.

Он отметил, что в отличие от России в Италии есть свобода слова, но "следует задуматься над тем, насколько приемлемо приглашать кого-либо на интервью и не реагировать на высказывания этого человека".

"Это не было журналистским достижением. От этого возникают очень странные ощущения" , – сказал Драги.

Другие итальянские политики также подвергли резкой критике программу. К примеру, бывший премьер-министр страны, глава итальянских социал-демократов Энрико Летта назвал ее "пропастью".

Впрочем, медиаконцерн Mediaset, владеющий Rete4, стал на защиту программы и решение пригласить Лаврова на разговор.

"Он второй номер в РФ. Интервью с главой российского МИД – документ современной истории" , – сказал генеральный директор концерна Мауро Крипа.

Напомним, 1 мая в эфире итальянского Rete4 Лавров повторил ключевые положения российской пропаганды о войне в Украине. В ответ на предложение журналиста объяснить, как связаны обвинения РФ в адрес Украины в нацизме с происхождением Зеленского, Лавров заявил:

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые яростные антисемиты, как правило, евреи".

Заявление главного российского дипломата вызвало резкую критику и в Украине, и в Германии, и в Израиле.