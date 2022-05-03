ГУР МО: РФ хочет присоединить захваченные районы юга Украины к Крыму

Россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции его в российское экономическое пространство. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, о разработке соответствующего плана со сроком, по меньшей мере, до 2030 года советник так называемого "главы" Крыма по информационной политике Олег Крючков объявил 1 мая.

"Одновременно российский захватнический режим пытается убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями. 1 мая в Геническе "председатель горсовета" Андрей Клочко организовал торжественное поднятие флага России. Правда, горожане проигнорировали "праздник"", – отметили в разведке.

Кроме того, сообщается, что ряд частных предприятий Ростовской области получил заказ на изготовление печатей и штампов для "администраций" Мариуполя.

По информации разведки, в список учреждений, которые получат новые "атрибуты", входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. Даже несмотря на то, что большинство из них полностью разрушены российскими войсками.

На заказных штампах и печатях содержится надпись: Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация. Захватчики анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для захваченного Херсона.

"Сегодня в Мариуполе россияне проводят "большую уборку" – ищут и уничтожают тела убитых. Для этого в городе с 15 апреля работают три мобильных крематория", – добавляют в ГУР.

Также сообщается, что среди военных России распространяется информация о том, что срок так называемой "спецоперации" в Украине определен до сентября этого года.