Гайдай: оккупанты уничтожили элеватор в Рубежном

Оккупанты сбросили мощные бомбы на элеватор в Рубежном, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Спутниковые снимки от компании Planet Lab свидетельствуют о том, что на территорию ООО Голден АГРО в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс полностью уничтожен" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что элеваторный комплекс мог хранить 30 тыс. тонн зерна одновременно. Также там была установлена лаборатория с самым современным оборудованием.

Гайдай считает, что оккупанты "хотят устроить Голодомор".