Гайдай: оккупанты уничтожили элеватор в Рубежном
Оккупанты сбросили мощные бомбы на элеватор в Рубежном, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Спутниковые снимки от компании Planet Lab свидетельствуют о том, что на территорию ООО Голден АГРО в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс полностью уничтожен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что элеваторный комплекс мог хранить 30 тыс. тонн зерна одновременно. Также там была установлена лаборатория с самым современным оборудованием.
Гайдай считает, что оккупанты "хотят устроить Голодомор".
"В оккупированных городах зафиксированы случаи вывоза нашего зерна в РФ. Ранее они также уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке", – написал он.