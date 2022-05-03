МВД: в Германии зарегистрировали более 400 тысяч беженцев из Украины

В Германии зарегистрировали более 400 тысяч человек, прибывших в страну с 24 февраля, убегая от войны в Украине, сообщает Европейская правда.

"На сегодняшний день федеральная полиция зарегистрировала в Германии 400 632 беженцев из Украины. Большинство из них - женщины, дети и пожилые люди" , - говорится в сообщении МВД Германии в Twitter.

Bis heute hat die #Bundespolizei 400.632 #Geflüchtete aus der #Ukraine in Deutschland festgestellt. Überwiegend sind es Frauen, Kinder und alte Menschen. pic.twitter.com/vzfNSfyYLF — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) May 3, 2022

Однако точное количество беженцев от войны, ищущих убежища в этой стране, неизвестно. Как правило, стационарного контроля на внутренних границах ЕС нет, а украинцы могут въехать в страну без визы на 90 дней.