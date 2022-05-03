Наев: ВСУ усиливают позиции на угрожающих направлениях Донецкой и Луганской областей

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев с рабочей поездкой посетил подразделения, защищающие позиции на территории Луганской и Донецкой областей, и отметил, что усиление группировки украинских войск на угрожающих направлениях продолжается ежедневно, сообщает Укрінформ.

Об этом идет речь в сообщении командования Объединенных сил ВСУ.

"Обстановка на территории, где ведутся боевые действия, сложна. В частности, на Изюмском направлении, в Луганской и Донецкой областях, а также в районе Великой Новоселки противник ежедневно пытается штурмовать оборонные позиции батальонными тактическими группами. Свое наступление враг поддерживает авиационными и ракетными ударами, огнем РСЗО, артиллерийским огнем всех калибров и минометами" , - рассказал Наев.

Он также подчеркнул, что соответствующая работа по усилению каждой группировки на угрожающих направлениях продолжается каждый день. Ситуация сложная, но контролируется Вооруженными силами Украины. Наев отметил героизм и профессионализм украинских воинов, напомнив, что их служба очень тяжела и связана с прямой опасностью для жизни и здоровья.

"Я уверен в каждом - от солдата до генерала, которые на своем месте выполняют задачи сдерживания враждебной агрессии" , - подчеркнул командующий.

Он отметил, что герои – это те, кто каждый день отражает и сдерживает наступление, это наши солдаты, сержанты, командиры взводов, рот, батальонов и бригад.