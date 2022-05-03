Глава Сумской ОВА: РФ прибегла к провокациям на границе области

Сегодня, 3 мая русские войска вновь совершили провокацию на границе с Украиной в Сумской области. Оккупанты открыли огонь по Глуховской общине.

Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Россия в очередной раз совершила провокацию на границе Сумщины. Около 12 часов со стороны врага открыли огонь из минометов по территории Глуховской общины. Подробности позже" , – написал он.

Ранее Живицкий предупреждал о возможных провокациях со стороны Российской Федерации в ближайшее время.