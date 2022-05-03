Запорожская ОВА: на подступах к Гуляйполю войска РФ несут потери
Российские войска понесли потери на подступах к Гуляйполю Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.
"Российские войска до сих пор на нашей Запорожской земле, продолжаются бои на подступах к Гуляйполю и к востоку от него. Враг несет потери", – рассказали в ОВА.
Кроме того, отмечается, что на временно оккупированных территориях Запорожской области в городах и селах активно продолжает развиваться движение сопротивления.
"Украинские воины и организованные части населения Запорожского края продолжают бороться, чтобы выгнать оккупантов", – говорится в сообщении ОВА.