Запорожская ОВА: на подступах к Гуляйполю войска РФ несут потери

Российские войска понесли потери на подступах к Гуляйполю Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Запорожской областной военной администрации.

"Российские войска до сих пор на нашей Запорожской земле, продолжаются бои на подступах к Гуляйполю и к востоку от него. Враг несет потери", – рассказали в ОВА.

Кроме того, отмечается, что на временно оккупированных территориях Запорожской области в городах и селах активно продолжает развиваться движение сопротивления.