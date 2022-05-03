Мэр: оккупанты не пускают 2 тысячи мариупольцев из Бердянска в Запорожье

Еще две тысячи мариупольцев ждут сегодня, 3 мая, эвакуации в Запорожье на Луначарском кольце возле Бердянска, однако российские войска не предоставляют такой возможности, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире телемарафона заявил мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

"Мы ждали сегодня, что на Луначарском кольце возле Бердянска пройдет эвакуация. Там сегодня жители ждут – две тысячи местного населения Мариуполя, которые выехали, добрались до Бердянска, они уже две недели ждут этой эвакуации, и мы объявили начало этой эвакуации. Однако вражеские российские войска разрушают наши планы и не позволяют, чтобы наши украинцы, наши мариупольцы добрались до города Запорожья", – сказал Бойченко.

В рамках специальной операции 1 мая удалось вывезти из Мариуполя более 100 гражданских лиц. Люди должны были приехать в Запорожье утром 2 мая, но до города так и не добрались.

На 3 мая согласована эвакуация мирного населения при поддержке ООН и Красного Креста от Луначарского кольца возле Бердянска.