Запорожская ОВА: РФ обстреляла поселок, есть жертвы

Российские военные продолжают уничтожать жилые дома в Запорожской области, повреждено 13 зданий. Об этом сообщила Запорожская ОВА.

"3 мая оккупанты совершили артобстрел поселка Зализнычное Гуляйпольского района. Российские захватчики разбили местное школьное учреждение. Ракетным обстрелом повреждено здание помещения, крыша и окна. Кроме того, также повреждения получили 12 домов" , - говорится в сообщении.

В результате обстрелов от полученных осколочных ранений погибли два человека.

фото: Запорожская ОВА

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".