Источник: Макрон позвонит Путину после разговора с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник запланировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил BFM-TV источник в Елисейском дворце.

Глава французского государства не разговаривал со своим российским коллегой с 29 марта, после того как были обнаружены совершенные в Буче и других населенных пунктах Киевщины зверства российской армии.

Разговор запланирован в полдень по парижскому времени. Звонок состоится по инициативе президента Франции после разговора, который он провел с Владимиром Зеленским в эти выходные.

Макрон пообещал усилить поддержку Украины в оборонном вооружении и гуманитарной помощи.