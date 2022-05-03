Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в Верховной Раде Украины с видеообращением.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Помимо слов поддержки и нового пакета военной помощи, включающего ракеты, радары контрбатарейной борьбы и прочее, Премьер-министр Соединенного Королевства сказал главное. Ukraine will win! Украина победит!" – написал Гончаренко.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк добавил, что Джонсон объявил о средствах защиты на 3 млрд фунтов.

Также перед ВР выступил Владимир Зеленский.