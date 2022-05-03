"Азов": войска РФ пошли на штурм "Азовстали"

Российские захватчики приступили к штурму завода "Азовсталь", который защищают украинские Силы обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина").

По словам Паламара, оккупанты прямо сейчас пытаются прорваться на территорию завода. Перед штурмом российская авиация бомбила комбинат.

"Всю ночь нас бомбили авиабомбами, погибли две гражданские женщины, а сейчас происходит штурм Азовстали" , - сказал он.

"Азов" призывает к срочному введению режима прекращения огня и продолжению эвакуации граждан на безопасные территории, контролируемые Украиной.

фото: Азов - Мариуполь