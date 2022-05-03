ДШВ ВСУ: уничтожен вражеский БТР и склад с боеприпасами

Артиллерия 81-й бригады Десантно-штурмовых войск уничтожила БТР и склад с боеприпасами русских военных. Об этом, ссылаясь на Командование ДШВ ВСУ, сообщает Укрінформ.

На видео﻿ зафиксировано, как артиллерийское подразделение 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожает бронетранспортер и склад с боеприпасами российских военных.

Кроме того, подразделения 79-й Николаевской бригады десантно-штурмовых войск уничтожили очередное подразделение российских войск.

"Воины 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил в очередной раз уничтожили подразделение российских оккупантов. Среди личных вещей уничтоженных оккупантов был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль. И это был билет в один конец", – сообщила пресс-служба ДШВ ВСУ.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать силы российских захватчиков по всем основным направлениям.