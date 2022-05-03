Минобороны: армия Казахстана не будет участвовать в войне против Украины
Казахстан не намерен задействовать свои миротворческие войска в войне России против Украины. Сейчас насчет этого вопроса даже не ведутся переговоры. Об этом, со ссылкой на заявление заместителя министра обороны РК Султана Камалетдинова, сообщает РБК-Украина.
Как заверил представитель оборонного министерства Казахстана, применение миротворческих вооруженных сил возможно только в случае наличия резолюции Совбеза ООН.
“На основании этой резолюции глава государства выходит с предложением перед парламентом. И только после одобрения парламентом применение Вооруженных сил возможно. Но в настоящий момент этот вопрос даже не рассматривается. Переговоры не идут”, - заявил замминистра обороны РК.