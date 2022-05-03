Пентагон: начальник Российского Генштаба посещал Донбасс

Начальник российского Генштаба генерал Валерий Герасимов побывал на фронте на украинском Донбассе на прошлой неделе. Об этом заявил сотрудник Пентагона, сообщает Голос Америки.

Однако, сообщения о его ранении в результате атаки Украины не могут быть подтверждены.

"Что мы можем подтвердить, так это то, что мы знаем, что несколько дней на прошлой неделе он был на Донбассе", – заявил журналистам высокопоставленный сотрудник оборонного ведомства США.

При этом он отметил, что в ведомстве не думают, "что он все еще там" , а считают, что генерал "вернулся в Россию" .

"Мы не можем подтвердить сообщения, что он был ранен", – добавил чиновник.

По сообщениям, которые ссылаются на украинских официальных лиц, в субботу украинские силы обстреляли командный центр РФ в Изюме, куда приезжал начальник российского Генштаба для встречи с ведущими полевыми командирами.

Однако, судя по всему, он уехал до обстрела.