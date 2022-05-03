Координатор ООН: операция по безопасному выходу из Мариуполя прошла успешно

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани заявила, что операция по безопасному выходу мирных жителей из Мариуполя прошла успешно, сообщает Новое время.

Обновлено в 16:45. Корреспондентка hromadske сообщает, что эвакуированные из Мариуполя начали прибывать в Запорожье.

В Международном Комитете Красного Креста также подтвердили, что более 100 человек, которых удалось эвакуировать из Мариуполя на выходных, благополучно доставили в Запорожье.

"С облегчением подтверждаю, что операция по безопасному выходу из Мариуполя прошла успешно. Люди, с которыми я ехала, рассказывали мне душераздирающие истории об аде, через который они прошли. Я думаю о людях, которые по-прежнему в ловушке. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им" , — написала Лубрани в Twitter.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала, что с завода Азовсталь удалось эвакуировать более 150 человек, среди которых около 20 детей, сейчас они направляются в Запорожье.

"…Это только первый этап, но он успешно закончился. Мы увидим людей, которые здесь, живы и среди нас. Первое, что мы сделали — это закрыли небо и дали возможность людям выбраться. То есть люди вышли. Был режим прекращения огня. Второе, что мы сделали — мы пробили коридор, который до сих пор никто не мог пробить. Вместе с президентом, с ООН и Красным Крестом. И третье, что мы делаем — продолжаем операцию" , — подчеркнула Верещук.

Ранее 3 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что Россия две недели блокирует эвакуацию 2000 жителей Мариуполя из захваченного Бердянска, которые смогли добраться туда на собственных авто.

Он уточнил, что сейчас в Мариуполе остаются около 100 тысяч мирных жителей, 200 из них продолжают находиться на территории Азовстали, которая подвергается постоянным обстрелам со стороны российских оккупантов.

В результате попыток штурма россиянами Азовстали и бомбардировок завода ночью 3 мая погибли две гражданские женщины. Россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали, зная, что там находятся мирные жители.