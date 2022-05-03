Шуляк: ВР ограничит оборот российских и белорусских лекарств

В Украине ограничат оборот произведенных в России и Беларуси лекарств. Соответствующий законопроект №7313 Верховная Рада Украины приняла сегодня.

Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Так, проектом закона предлагается ввести возможность отказа или отмены госрегистрации лекарственного средства в случае, когда по результатам экспертизы и/или рассмотрения регистрационных материалов такого лекарственного средства будет обнаружено, что один, несколько или все этапы производства лекарственного средства осуществляются предприятиями, производственные мощности которых расположены на территории России или Республики Беларусь.

Также предлагается установить, что на период введения военного положения в Украине Кабмин по представлению Минздрава Украины может временно приостановить экспорт лекарственных средств в случае необеспечения потребностей системы здравоохранения Украины в таких лекарственных средствах в полном объеме.