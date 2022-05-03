Посольство Венгрии остро отреагировало на заявление Данилова
Посольство Венгрии в Украине выступило с заявлением, в котором выражает возмущение словами секретаря СНБО Алексея Данилова о, якобы, желании Будапешта забрать часть украинской территории, высказанными в эфире телемарафона 2 мая. Об этом сообщает издание "Вести".
Данилов сказал, что Венгрия была предупреждена о нападении РФ на Украину, и
"почему-то считала, что сможет забрать часть своей территории... посмотрим еще, какие последствия будут по итогам этой войны для этой страны".
В заявлении посольства Венгрии говорится, что обвинения в адрес Будапешта
"неправдивые и необоснованные, а также (они) разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинской общественной мысли, которая страдает во время войны".
Дипломаты уточнили, что они
"решительнейшим образом отбрасывают и осуждают клевету, которая прозвучала против Венгрии, а также намерения, которые за ней стоят".
Посольство призвало Алексея Данилова отозвать свои заявления, напомнив, что подобные высказывания со стороны украинской власти в адрес Венгрии звучат не в первый раз.
"Наше посольство ожидает пояснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем в свете сказанного", – резюмирует посольство в своем заявлении.