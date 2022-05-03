Посольство Венгрии остро отреагировало на заявление Данилова

Посольство Венгрии в Украине выступило с заявлением, в котором выражает возмущение словами секретаря СНБО Алексея Данилова о, якобы, желании Будапешта забрать часть украинской территории, высказанными в эфире телемарафона 2 мая. Об этом сообщает издание "Вести"﻿.

Данилов сказал, что Венгрия была предупреждена о нападении РФ на Украину, и "почему-то считала, что сможет забрать часть своей территории... посмотрим еще, какие последствия будут по итогам этой войны для этой страны" .

В заявлении посольства Венгрии говорится, что обвинения в адрес Будапешта "неправдивые и необоснованные, а также (они) разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинской общественной мысли, которая страдает во время войны" .

Дипломаты уточнили, что они "решительнейшим образом отбрасывают и осуждают клевету, которая прозвучала против Венгрии, а также намерения, которые за ней стоят" .

Посольство призвало Алексея Данилова отозвать свои заявления, напомнив, что подобные высказывания со стороны украинской власти в адрес Венгрии звучат не в первый раз.