ПриватБанк выпустил новую карточку

Пользователи ПриватБанка могут оформить новые платежные карты "Простір", сообщает Сегодня.

Как рассказали в пресс-службе финансового учреждения, сейчас это пилотный проект с использованием национальной платежной системы.

По собственному желанию клиенты могут заказать банковские карты в отделениях ПриватБанка в следующих областях:

Львовской;

Ивано-Франковский;

Тернопольской;

Закарпатской.

Они будут выглядеть как обычные карточки для выплат. Владельцы карт "Простір" смогут получать на них пенсионные и соцвыплаты, помощь внутренне перемещенным лицам. Ими можно рассчитываться за покупки, снимать наличные в банкоматах и осуществлять переводы по Украине.

"Простір" – это украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей. Она позволяет осуществлять операции с гривной в пределах Украины и на национальных сайтах.

Расчеты, выдача налички и другие операции в системе осуществляются с помощью смарт-карт. Технологию для "Простора" разработали в Национальном банке Украины.