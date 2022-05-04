РФ может запретить экспорт в страны, наложившие на нее санкции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий государственным компаниям торговать с физическими и юридическими лицами, наложившими на агрессора санкции за вторжение в Украину, сообщает Экономическая правда.

Об этом известно из указа Путина, опубликованном на сайте властей.

Российское правительство в течение 10 дней подготовит список компаний и физлиц, которые попадут под "российские санкции". В указе подчеркивается, что речь идет о США и "иностранных странах и присоединившихся к ним международных организациях" в наложении на РФ санкций за вторжение в Украину.

Указ запрещает российскому правительству, государственным компаниям и "организациям и лицам, находящимся под юрисдикцией РФ" заключать соглашения и выполнять какие-либо обязательства (в частности, торговые) перед иностранными физическими и юридическими лицами, попавшими в этот перечень. Кроме того, запрещается вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц.

Также правительство РФ должно установить критерии определения соглашений, подпадающих под запрет. Указ будет действовать до отмены санкций против агрессора.