Зеленский о смертельном ДТП на Ровенщине: жертв может быть больше

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП в Ровенской области с автобусом и бензовозом, в котором погибли 17 человек. Глава государства отметил, что жертв масштабной аварии может быть больше.﻿ Об этом, со ссылкой на ночное обращение президента, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Сегодня имеем еще одну трагическую новость. В Ровенской области произошла ужасная дорожно-транспортная авария. Столкнулись автобус, легковушка, бензовоз. По состоянию на сейчас уже 17 погибших, но жертв может быть больше" , - заявил Зеленский.

Глава государства выразил искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этом ДТП.

"Поручил предоставить всю необходимую помощь тем, кто пострадал" , - добавил президент.

Ранее сообщалось, что вечером 3 мая в Ровенской области в результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом произошел также пожар. Жертвами смертельного ДТП стали 17 человек, еще 10 граждан пострадали.