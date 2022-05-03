Зеленский о смертельном ДТП на Ровенщине: жертв может быть больше
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП в Ровенской области с автобусом и бензовозом, в котором погибли 17 человек. Глава государства отметил, что жертв масштабной аварии может быть больше. Об этом, со ссылкой на ночное обращение президента, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
"Сегодня имеем еще одну трагическую новость. В Ровенской области произошла ужасная дорожно-транспортная авария. Столкнулись автобус, легковушка, бензовоз. По состоянию на сейчас уже 17 погибших, но жертв может быть больше", - заявил Зеленский.
Глава государства выразил искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этом ДТП.
"Поручил предоставить всю необходимую помощь тем, кто пострадал", - добавил президент.
Ранее сообщалось, что вечером 3 мая в Ровенской области в результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом произошел также пожар. Жертвами смертельного ДТП стали 17 человек, еще 10 граждан пострадали.