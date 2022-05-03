Ракетный удар по Одесской области: повреждены объекты инфраструктуры

В результате второго за день ракетного удара по Одесской области пострадали объекты инфраструктуры региона. Сообщается о попадании двух российских ракет.﻿ Об этом, со ссылкой на Telegram Одесского городского совета, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Согласно оперативной информации пресс-службы Оперативного командования "Юг", в результате ракетного удара никто не пострадал, жертв также нет.

Напомним, что сегодня до Одессы не долетели три российские ракеты. Их уничтожили украинские подразделения ПВО.