Войска РФ обстреляли Херсонскую область: есть погибший и раненые

В Херсонской области в результате российского обстрела во вторник, 3 мая, населенных пунктов Кочубеевской общины погиб один человек, еще четыре получили ранения.﻿ Об этом, со ссылкой на объявление Кочубеевской сельской территориальной общины в Facebook, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"В результате вечернего обстрела территорий населенных пунктов общины получили четыре раненых лица и один человек к сожалению погиб" , - говорится в публикации.

В общине добавили, что информация, насколько серьезные ранения получили жители, сейчас уточняется.