Глава МИД Франции осудил заявления Лаврова, назвав их манипуляцией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о Второй мировой войне, назвав их отвратительной манипуляцией.﻿ Об этом, со ссылкой на Twitter главы МИД Франции, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Историческая манипуляция господина Лаврова и его министерства по поводу зверств Второй мировой войны просто омерзительна. Я осуждаю эту неприемлемую и мерзкую риторику. Мы продолжим бороться с российской дезинформацией о войне в Украине" , - подчеркнул глава французской дипломатии.

Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами.