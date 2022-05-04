Глава МИД Франции осудил заявления Лаврова, назвав их манипуляцией
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о Второй мировой войне, назвав их отвратительной манипуляцией. Об этом, со ссылкой на Twitter главы МИД Франции, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
"Историческая манипуляция господина Лаврова и его министерства по поводу зверств Второй мировой войны просто омерзительна. Я осуждаю эту неприемлемую и мерзкую риторику. Мы продолжим бороться с российской дезинформацией о войне в Украине", - подчеркнул глава французской дипломатии.
Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми ярыми антисемитами.