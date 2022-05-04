Маск думает сделать Twitter платным для некоторых пользователей

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск, который недавно приобрел Twitter Inc., допустил введение новшеств относительно платы за пользование популярной соцсетью.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление Маска в Twitter, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Миллиардер подчеркивает, что обычных частных юзеров это не коснется. А вот для коммерческих и государственных пользователей, возможно, введут умеренную плату.

"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату для коммерческих/государственных пользователей" , - говорится в публикации Маска.

Маск думает взимать плату за пользование Twitter для коммерческих и государственных пользователей (фото: скрин twitter.com/elonmusk)