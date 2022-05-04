Генштаб: россияне атаковали ракетами восемь областей

За сутки россияне ударили ракетами по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 4 мая.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения белорусских войск продолжают прикрывать участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Для проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады белорусских ВС перемещается из пункта постоянной дислокации в район назначения.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В рамках усиления охраны участка российско-украинской границы, в районах автомобильных пунктов пропуска "Новые Юрковичи", "Погар" и "Ломаковка" Брянской области развернуты подразделения ВС РФ из состава Центрального военного округа.

На Слобожанском направлении враг обстреливал Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе Кутузовки и Александровки в Харьковской области. Пытался вести наступление в направлении Довгенького, успеха не имел.

На Донецком и Таврическом направлениях для сковывания действий оккупанты обстреливают наши войска.

На Лиманском направлении противник наступает в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал воздушную разведку.

Оккупанты штурмовали в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиаудары и производят огневое поражение наших позиций в районе "Азовстали".

В Запорожском направлении враг вел штурм в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имеет.

На Южнобужском направлении для уничтожения фортификационного оборудования наших позиций враг применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировал боевые действия в районе населённого пункта Томина Балка.

На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной и контролируемой.

ВСУ поразили семь БПЛА и 8 крылатых ракет противника, данные уточняются.

На территории Донецкой и Луганской областей отражены двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), пятнадцать единиц боевой бронированной техники и девять единиц автомобильной техники противника. Есть у противника потери и по другим направлениям.

Как сообщается, в Горловке в центральный морг доставили более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших в Запорожской области.