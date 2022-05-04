В армии Беларуси объявили внезапную проверку сил реагирования

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении внезапной проверки сил реагирования Вооруженных сил, которые будут включать, в частности, переброску частей и подразделений в определенные районы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

В министерстве уточнили, что мероприятия стартовали сегодня, 4 мая.

"В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач" , - сказано в заявлении.

При этом в Минобороны Беларуси подчеркивают, что такая проверка сил реагирования ВС не несет угрозы ни соседним государствам, ни европейскому сообществу в целом.

Ранее украинская разведка сообщила, что в Беларуси частично блокируют интернет для сокрытия информации о российских военных.

Напомним, в апреле Главное управление разведки Минобороны Украины получило документы, которые свидетельствуют, что РФ планировала военное вторжение в Беларусь.