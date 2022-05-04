Гайдай: в результате обстрелов в Луганской области погибли два человека

По Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому-4 нанесены ракетно-бомбовые удары, за сутки погибли два человека. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также оккупанты проводили штурмовые действия в районе Попасной, где бои продолжаются.

Гайдай добавил, что враг ударил 34 раза по жилым районам области. Погибли два человека – женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной, также двое ранены.

В частности, совершено 10 артобстрелов Лисичанска, восемь – Северодонецка, еще 10 – Попаснянской и Горной общин. Повреждены 45 домов и других объектов.

В Лисичанске пламенем было охвачено здание Луганского областного медицинского центра опасных инфекционных болезней и одну из школ города, в Сиротино – единственную в населенном пункте школу, в Северодонецке – торговый центр.

На фронте отбиты 12 атак врага – уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (из них 3 РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и девять автомобилей врага. Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".