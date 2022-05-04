Путин шлет сигнал Западу: самолет судного дня заметили над Москвой

Над Москвой запечатлели полет самолета судного дня президента России Владимира Путина, его еще называют "Летающий Кремль". Специально переоборудованный Ил-80 должен обеспечить возможность главе государства управлять страной с воздуха в случае ядерного удара на земле, сообщает Обозреватель.

Самолет совершает пролеты уже несколько дней. Российские власти заявляют, что это связано с его участием в параде победы 9 мая. Но поскольку в последний раз "Летающий Кремль" принимал участие в параде в 2010 году, эксперты предполагают, что таким образом Путин шлет сигнал Западу о серьезности своих намерений относительно применения ядерного оружия, пишет издание The Daily Mail.

Власти отмечают, что Ил-80 будут сопровождать два истребителя МиГ-29. Также в параде примут участие стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь" для подкрепления "ядерных" аргументов лидера РФ.

Ил-80 судного дня имеет необычную конструкцию. Так, у него нет иллюминаторов, кроме кабины пилотов, он может дозаправляться прямо в воздухе, позволяет президенту отдавать приказы военным и в целом управлять государством с командного пункта на борту. Связь обеспечивается большой надстройкой в верху фюзеляжа, расположенной в передней части самолета. В хвосте летательного аппарата находится антенна очень низких частот. Всего существует парк из четырех подобных самолетов.